Lezioni Made in Italy Il Pacinotti-Belmesseri apre al nuovo liceo e formerà imprenditori

Il nuovo Liceo del Made in Italy rappresenta un innovativo percorso di studi che integra discipline umanistiche, scientifiche ed economico-giuridiche. Promosso dall’istituto Pacinotti-Belmesseri, mira a formare giovani pronti a diventare imprenditori e professionisti capaci di valorizzare l’eccellenza italiana. Un modello educativo che unisce teoria e pratica, preparando gli studenti alle sfide del mercato globale.

Combinare discipline umanistiche, scientifiche ed economico-giuridiche ora è possibile, sui banchi di scuola, con il nuovo indirizzo chiamato Liceo del Made in Italy. Arriverà a Pontremoli, al Pacinotti Belmesseri, dal prossimo settembre, così gli studenti potranno esplorare gli scenari storici, geografici e culturali per comprendere le peculiarità del tessuto produttivo italiano e l’evoluzione sociale e industriale del nostro Paese. Il percorso formativo permette infatti di acquisire competenze specifiche per la gestione d’impresa, sulle strategie di mercato e sui processi produttivi e organizzativi, preparando gli studenti alle sfide imprenditoriali del futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lezioni... Made in Italy. Il Pacinotti-Belmesseri apre al nuovo liceo e formerà imprenditori

Lezioni... Made in Italy. Il Pacinotti-Belmesseri apre al nuovo liceo e formerà imprenditori - A settembre il via al corso di studi mirato sul tessuto produttivo italiano. Segnala lanazione.it

