L’ex ospedale di Vimercate all’asta Offerta al ribasso al terzo tentativo L’azienda si riserva di accettare

Una sola offerta, sotto la base d’asta che già partiva più che dimezzata dai 20 milioni di valore dell’area dopo il trasferimento di reparti, medici e infermieri a Oreno nel lontano 2010. Non è stata la svolta che si aspettava per l’ex ospedale di Vimercate, ieri sera sono filtrate le prime indiscrezioni sulla gara nella quale la direzione aveva riposto la speranza di ricucire la ferita del monoblocco abbandonato 15 anni fa e ancora alla ricerca di un futuro. L’azienda si sarebbe riservata di accettare, avviando un’eventuale trattativa con l’offerente. Top secret il nome del costruttore che dopo due tentativi andati deserti, e anni di fughe in avanti e marce indietro, potrebbe legare il proprio nome alla rinascita del complesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it