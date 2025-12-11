L' ex capitano del Petrarca Rugby trasforma la macelleria di famiglia in ristorante

Dalla tradizione della macelleria di famiglia nasce Saccardo Carni e Cucina, un ristorante che unisce passione e esperienza nel settore. Con radici profonde nel mestiere iniziato nel 1967, l'ex capitano del Petrarca Rugby trasforma la carne di qualità in piatti raffinati, portando avanti il principio del “centimetro zero” tra banco e tavolo.

