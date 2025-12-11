L’ex calciatore della Juve ha presentato il suo libro La lezione di Legrottaglie | calcio e valori
Giovedì scorso, Nicola Legrottaglie, ex calciatore della Juventus, ha presentato al Museo del Bali’ il suo quinto libro,
L’ex calciatore della Juventus Nicola Legrottaglie ha presentato giovedì scorso al Museo del Bali’ (Saltara-Colli al Metauro) il suo quinto libro " Dodici in campo ", edito da Giunti. Ad ascoltarlo, assorti e pieni di interesse, non solo bambini e adolescenti, a cui il libro è dedicato, ma anche adulti, che, attirati dalla precedente carriera sportiva, si sono ritrovati ad ascoltare un uomo carismatico, che sa parlare di valori, nel calcio e nella vita, e che smentisce col suo racconto ogni tipo di stereotipo. Legrottaglie è riuscito a creare magnetismo e sintonia coi suoi spettatori e alla fine della presentazione si é prestato volentieri anche a rispondere alle loro domande, con competenza e franchezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Nella rosa attuale, nessun calciatore della #Juventus ha contribuito a più gol di Kenan #Yildiz in questa stagione di Serie A (5 gol + 3 assist). Capocannoniere stagionale in Campionato (5 gol) e in totale in tutte le Competizioni (6 come Vlahovic). #StarBoy - facebook.com Vai su Facebook
Abbiamo saputo che a Lecce l'8 novembre un accreditato Milan era sugli spalti per seguire Tiago Gabriel, su cui ci sarebbe anche la Juventus, da quello che abbiamo verificato negli ultimi giorni. È un giocatore che il Milan segue @MilanVibesHQ Vai su X
Juve, Tacchinardi punge McKennie: 'Fa i balletti ma qui c'è poco da festeggiare' - Nelle scorse ore l'ex calciatore Alessio Tacchinardi è stato ospite ai microfoni di Radio BiancoNera e parlando della Juventus, si è soffermato su un video social pubblicato dalla società bianconera ... Si legge su it.blastingnews.com
Juve, Ravanelli lapidario: 'La squadra è obbligata a pensare di vincere lo scudetto' - Nelle scorse ore l'ex calciatore Fabrizio Ravanelli ha rilasciato un'intervista esclusiva al giornalista Claudio Zuliani nella quale parla della Juventus e delle ambizioni del club bianconero. Segnala it.blastingnews.com