L’ex calciatore della Juve ha presentato il suo libro La lezione di Legrottaglie | calcio e valori

L'ex calciatore della Juventus Nicola Legrottaglie ha presentato giovedì scorso al Museo del Bali' (Saltara-Colli al Metauro) il suo quinto libro " Dodici in campo ", edito da Giunti. Ad ascoltarlo, assorti e pieni di interesse, non solo bambini e adolescenti, a cui il libro è dedicato, ma anche adulti, che, attirati dalla precedente carriera sportiva, si sono ritrovati ad ascoltare un uomo carismatico, che sa parlare di valori, nel calcio e nella vita, e che smentisce col suo racconto ogni tipo di stereotipo. Legrottaglie è riuscito a creare magnetismo e sintonia coi suoi spettatori e alla fine della presentazione si é prestato volentieri anche a rispondere alle loro domande, con competenza e franchezza.