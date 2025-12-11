Leverkusen-Colonia sabato 13 dicembre 2025 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Werkself a caccia di una vittoria liberatoria contro i Geissboecken
Sabato 13 dicembre 2025 alle 18:30 si sfidano Leverkusen e Colonia in una partita di Bundesliga. La Werkself cerca una vittoria decisiva per risollevare il morale, mentre i Geissboecken puntano a consolidare la loro posizione in classifica. Analizziamo formazioni ufficiali, quote e pronostici di un incontro fondamentale per entrambe le squadre.
In Champions League il Leverkusen ancora stecca soprattutto alla BayArena e adesso testa al campionato dov'è in programma la sfida interna contro il Colonia di Kwasniok. Contro i magpies è stata un'altalena di emozioni, un 2 a 2 pirotecnico con la squadra andata in vantaggio nel primo tempo, rimontata nella ripresa e salvata nel finale da Grimaldo. A 9 punti la qualificazione ai playoff sembra .
Pronostico Bayer Leverkusen vs Colonia – 13 Dicembre 2025 - Alla BayArena si accende il sabato di Bundesliga con il derby tra Bayer Leverkusen e Colonia, in programma il 13 Dicembre 2025 alle 18:30.
Bundesliga 2025-2026: Bayer Leverkusen-Colonia, le probabili formazioni - Derby della Renania in programma sabato alle 18:30 alla BayArena: sia Bayer Leverkusen che Colonia arrivano da un brutto periodo in Bundesliga.
