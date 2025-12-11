Leverkusen-Colonia sabato 13 dicembre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Werkself a caccia di una vittoria liberatoria contro i Geissboecken

Il match tra Leverkusen e Colonia, in programma sabato 13 dicembre 2025 alle 18:30, rappresenta un'importante occasione per i padroni di casa di riscattare le recenti difficoltà in Champions League e migliorare la posizione in campionato. Lewerkusen, alla ricerca di una vittoria liberatoria, affronta i Geissboecken in un incontro che promette emozioni e sfide tattiche.

In Champions League il Leverkusen ancora stecca soprattutto alla BayArena e adesso testa al campionato dov'è in programma la sfida interna contro il Colonia di Kwasniok. Contro i magpies è stata un'altalena di emozioni, un 2 a 2 pirotecnico con la squadra andata in vantaggio nel primo tempo, rimontata nella ripresa e salvata nel finale da Grimaldo. A 9 punti la qualificazione ai playoff sembra .

