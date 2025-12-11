Leverkusen-Colonia sabato 13 dicembre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Werkself a caccia di una vittoria liberatoria contro i Geissboecken

Sabato 13 dicembre 2025 alle 18:30 si sfideranno Leverkusen e Colonia in una partita di Bundesliga. La Werkself cerca una vittoria fondamentale per risollevare il morale dopo le difficoltà in Champions League, dove ha faticato soprattutto in casa. La sfida promette emozioni e potrebbe avere un impatto importante sulla classifica di entrambe le squadre.

In Champions League il Leverkusen ancora stecca soprattutto alla BayArena e adesso testa al campionato dov’è in programma la sfida interna contro il Colonia di Kwasniok. Contro i magpies è stata un’altalena di emozioni, un 2 a 2 pirotecnico con la squadra andata in vantaggio nel primo tempo, rimontata nella ripresa e salvata nel finale da Grimaldo. A 9 punti la qualificazione ai playoff sembra . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Leverkusen-Colonia (sabato 13 dicembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Werkself a caccia di una vittoria liberatoria contro i Geissboecken

