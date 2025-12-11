L' evento beauty di Natale di Simone Belli il make-up artist delle star una favola in bellezza | Per le feste protagonista è lo sguardo è da qui che parte la magia

L'evento natalizio di Simone Belli, il make-up artist delle star, torna a Roma per il dodicesimo anno consecutivo. Un appuntamento imperdibile dedicato alla bellezza e alla magia delle feste, con un focus speciale sugli sguardi protagonisti di questo periodo speciale. Un momento di ispirazione e creatività per gli appassionati di beauty.

Da 12 anni a Roma l'evento natalizio firmato Simone Belli per le beautyhaolic è un momento attesissimo. Il make-up artist delle star regala alle sue ospiti, vip e non, la sua visione della bellezza che quest'anno si è trasformata in pura magia. A sognare al Magic Christmas Party c'ero anche io in cerca, anche, di trend trucco delle feste. Ed ecco il racconto di una beauty experience da favola. 🔗 Leggi su Vanityfair.it