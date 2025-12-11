L' evento beauty di Natale di Simone Belli il make-up artist delle star una favola in bellezza | Per le feste protagonista è lo sguardo è da qui che parte la magia

Vanityfair.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'evento natalizio di Simone Belli, il make-up artist delle star, torna a Roma per il dodicesimo anno consecutivo. Un appuntamento imperdibile dedicato alla bellezza e alla magia delle feste, con un focus speciale sugli sguardi protagonisti di questo periodo speciale. Un momento di ispirazione e creatività per gli appassionati di beauty.

Da 12 anni a Roma l'evento natalizio firmato Simone Belli per le beautyhaolic è un momento attesissimo. Il make-up artist delle star regala alle sue ospiti, vip e non, la sua visione della bellezza che quest'anno si è trasformata in pura magia. A sognare al Magic Christmas Party c'ero anche io in cerca, anche, di trend trucco delle feste. Ed ecco il racconto di una beauty experience da favola. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

l evento beauty di natale di simone belli il make up artist delle star una favola in bellezza per le feste protagonista 232 lo sguardo 232 da qui che parte la magia

© Vanityfair.it - L'evento beauty di Natale di Simone Belli, il make-up artist delle star, una favola in bellezza: «Per le feste protagonista è lo sguardo, è da qui che parte la magia»

evento beauty natale simoneSimone Belli, il mio Christmas Party esperienza magica all'insegna della bellezza - Eventi marketing cui non c'è agenzia che si sottragga o vere e proprie riunioni di community. Si legge su ansa.it

evento beauty natale simoneSimone Belli, il makeup artist più famoso d'Italia che cura i look delle star da Achille Lauro a Miriam Leone - In vista del party beauty più atteso dell’anno, l'intervista a Simone Belli tra fragilità, forza interiore e la magia che accende il Natale ... Scrive virgilio.it