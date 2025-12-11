Levante rivela | Sono sapiosessuale E svela cosa significa

Levante rivela di essere sapiosessuale, condividendo cosa la attrae nel suo compagno e aprendo una finestra sulla sua interiorità. Con sincerità, l’artista siciliana spiega il significato di questa attrazione, offrendo un’intima riflessione sui valori e le emozioni che guidano le sue scelte sentimentali.

Levante svela di essere sapiosessuale, raccontando cosa la attrae nel suo compagno in una confessione diretta e sincera, che racconta l’interiorità dell’artista siciliana. Levante, la confessione sul compagno. Ospite di SayWaaad su Radio Deejay, Levante ha parlato della sua vita sentimentale. La cantante è legata da diverso tempo a Pietro Palumbo. La coppia ha una figlia, Alma Futura, arrivata nel 2022. Affascinante avvocato 38enne, Pietro è riuscito a conquistare l’artista siciliana non solo grazie alla sua bellezza, bensì usando la sua cultura. Levante ha infatti rivelato di essere sapiosessuale. 🔗 Leggi su Dilei.it

