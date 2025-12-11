L’Eurozona sceglie la continuità | chi è Kyriakos Pierrakakis che guiderà l’Eurogruppo

L’Eurozona ha scelto di mantenere la continuità affidando la presidenza dell’Eurogruppo a Kyriakos Pierrakakis, ministro delle Finanze greco di 42 anni. In un contesto di sfide economiche e convergenze europee, questa nomina segna un passo importante per la politica finanziaria dell’area euro.

In un momento di delicate convergenze e di sfide crescenti, i ministri delle Finanze dell’Eurozona hanno eletto il greco Kyriakos Pierrakakis, 42 anni, nuovo p residente dell’Eurogruppo. La decisione è maturata durante la riunione dei titolari dell’Economia a Bruxelles. Il suo mandato durerà due anni e mezzo, un periodo che si preannuncia cruciale per la revisione della governance fiscale europea e per la tenuta macroeconomica dell’area euro. " Congratulazioni a Kyriakos Pierrakakis per la sua elezione a presidente dell'Eurogruppo.Assume incarichi in un momento cruciale per l'area euro e l'Unione europea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it