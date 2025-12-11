Letture laboratori body painting e dj set | la Christmas edition del Mercato Contemporaneo

Il Mercato Contemporaneo di Bagnacavallo torna con la Christmas edition, un evento che trasformerà l’ex Mercato Coperto di via Baracca in un hub di arte, cultura e intrattenimento. Sabato 13 e domenica 14 dicembre, esposizioni, laboratori, letture, body painting, dj set e street food animeranno due giornate dedicate alla creatività e alla convivialità natalizia.

