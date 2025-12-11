L’eterno divertente transfert umano animale Per risvegliare la coscienza del pianeta

L'arte del trasferimento tra umano e animale racconta un universo divertente e riflessivo, capace di risvegliare la coscienza collettiva. Con protagonisti come la volpe Nick e la coniglietta Judy, il film appena uscito conquista il pubblico, dimostrando come l'intrattenimento possa diventare anche uno strumento di consapevolezza ambientale.

La volpe Nick e la coniglietta Judy, macchina macina soldi dalla scorsa settimana, primo in classifica al botteghino, forse destinato a restarci nei giorni del "vado al cinema una volta l'anno". Vera gloria? Siamo sempre nell'eterno gioco del transfert umanoanimale sperando che lo specchio distorto rinnovi ed esalti la coscienza di vizi e virtù dello strano composto sociale e psicologico del pianeta (mi riconosco, ma non sono proprio io), con le stoccate al sistema di poteri forti, al razzismo, le persecuzioni dei diversi, le diseguaglianze, il monito ecologico. Identico il modello del primo episodio (2016): un mondo animale estratto dal Disney classico disegnato e colorato dal cartone animato postmoderno, con l'immancabile consapevolezza dei personaggi di fare spettacolo per il pubblico (c'è il labirinto di Shining), e calato nelle regole del poliziesco metropolitano, tra norme note e paradossi, nel clima dell' animazione educativa (non solo per ragazzi!).