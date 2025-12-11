Lesione e lungo stop | il difensore salterà Udinese – Napoli

Il Napoli si prepara a sfidare l’Udinese domenica alle 15.00, dopo la delusione in Champions League contro il Benfica. La partita rappresenta un’occasione importante per gli azzurri di riscattarsi e mantenere la leadership in campionato, affrontando una squadra desiderosa di sorprendere. Tuttavia, il difensore sarà assente a causa di una lesione e di un lungo stop.

Il Napoli tornerà in campo domenica alle ore 15.00 per affrontare l’Udinese. Gli azzurri sono chiamati ad un riscatto immediato dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica e a mantenere la continuità in campionato, dove si trovano in vetta insieme al Milan. Tantissime le assenze per questo match, a cui se n’è aggiunta un’altra ancora: anche Jordan Zemura sarà out. Udinese, out Zemura: salterà il Napoli. Il terzino dell’Udinese ha patito una lesione al flessore, che lo terrà quindi fuori dai campi per un bel po’. L’assenza di Zemura contro il Napoli, quindi, è oramai certa e costringerà l’allenatore dell’Udinese Runjaic ad adattare qualcuno sulla sinistra, vista la contemporanea assenza di Kamara. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lesione e lungo stop: il difensore salterà Udinese – Napoli

