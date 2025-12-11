Lepore ricorda Paolo Castaldini | Ha fatto la storia della diocesi

Lepore ricorda Paolo Castaldini, figura di spicco della diocesi di Bologna e attivo nella vita civile della città. Con un messaggio di cordoglio, esprime la sua vicinanza e quella della comunità locale per la perdita di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia e nella memoria collettiva.

Desidero esprimere, a nome mio personale e dell'intera città di Bologna, un pensiero di sincero cordoglio per la scomparsa di Paolo Castaldini, una figura che ha accompagnato la storia della nostra diocesi e, allo stesso tempo, la vita civile della città. Per noi del Comune, Paolo è stato per tanti anni la prima porta che si apriva ogni volta che la nostra istituzione incontrava la Chiesa di Bologna nei momenti ufficiali. Una presenza familiare, robusta e di riferimento. Per noi sindaci è stato un braccio a cui appoggiarsi e un aiuto importante. Ho avuto modo di incontrarlo innumerevoli volte, nelle celebrazioni più solenni come negli appuntamenti più informali e ogni volta ritrovavo in lui quel sorrisone bonario, la battuta pronta per sdrammatizzare, ma anche una disciplinata cura per la tradizione.