Leopardi & Co recensione | la rom-com con Jeremy Irvine che porta Hollywood a Recanati
Jeremy Irvine e Denise Tantucci sono i protagonisti di una rom-com leggera che usa Leopardi come espediente per parlare di cosa vuol dire amare oggi. In sala. Con Leopardi & Co, in sala dall'11 dicembre, Federica Biondi firma una commedia romantica dal respiro internazionale che, secondo la trama, porta un belloccio attore americano cimentarsi con un ruolo inaspettato nel cuore di Recanati. L'idea è semplice ma efficace: far scontrare due mondi lontanissimi - Hollywood e Leopardi - sperando che da questo cortocircuito nasca l'amore, e magari anche un po' di poesia. Il risultato? Un film leggero, gradevole, sorretto da due protagonisti affiatati, Jeremy Irvine e Denise Tantucci, e da un'atmosfera delicata e un po' sognante. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leopardi&Co., un commedia romantica che incuriosisce. Una visione leggera e godibile - È lei che riesce a fargli ottenere un bel ruolo di protagonista in un film diretto dal regista italiano Ruggero Mitri ... Lo riporta mymovies.it
Le location di Leopardi & Co., il film italiano con Whoopi Goldberg che celebra le Marche - Recanati, città natale di Giacomo Leopardi, diventa protagonista assoluta del film Leopardi & Co. Segnala siviaggia.it