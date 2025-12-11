Leopardi & Co recensione | la rom-com con Jeremy Irvine che porta Hollywood a Recanati

Jeremy Irvine e Denise Tantucci sono i protagonisti di una rom-com leggera che usa Leopardi come espediente per parlare di cosa vuol dire amare oggi. In sala. Con Leopardi & Co, in sala dall'11 dicembre, Federica Biondi firma una commedia romantica dal respiro internazionale che, secondo la trama, porta un belloccio attore americano cimentarsi con un ruolo inaspettato nel cuore di Recanati. L'idea è semplice ma efficace: far scontrare due mondi lontanissimi - Hollywood e Leopardi - sperando che da questo cortocircuito nasca l'amore, e magari anche un po' di poesia. Il risultato? Un film leggero, gradevole, sorretto da due protagonisti affiatati, Jeremy Irvine e Denise Tantucci, e da un'atmosfera delicata e un po' sognante. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

