leonardo alla barona fogli del codice atlantico e statua della veneranda trovano casa alla iulm

Leonardo alla Barona: fogli del Codice Atlantico e la statua della Veneranda trovano sede alla Iulm. La rettrice Valentina Garavaglia inaugura il nuovo anno accademico, sottolineando l’importanza del decentramento culturale e il valore simbolico di questo trasferimento nel cuore di Milano.

"Il Codice Atlantico ha viaggiato in tutto il mondo, da Washington a Osaka, ma alla Barona, non era mai venuto, e accompagnarlo sino a qui è una testimonianza preziosa di decentramento culturale, un atto d’amore nei confronti di questa città": la rettrice Valentina Garavaglia inaugura così il nuovo anno accademico della Iulm, il 57esimo. Tre fogli del Codice Atlantico sono esposti per la prima volta in un’università e resteranno qui fino al 10 marzo, grazie alla collaborazione con la Veneranda Biblioteca Ambrosiana: ci sono le prove di “volo“, "il desiderio di superare i limiti", l’argano, "la capacità di trasformare il mondo con l’intelligenza pratica" e i razzi solari, "l’audacia di immaginare i movimenti della luce". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it