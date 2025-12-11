L’Emilia-Romagna è la migliore regione in Italia per la raccolta differenziata

L’Emilia-Romagna si conferma come la regione italiana più virtuosa nella gestione della raccolta differenziata, secondo il rapporto Ispra sui Rifiuti urbani del 2024. I dati evidenziano un’elevata capacità di separare correttamente i rifiuti, posizionando la regione come esempio di sostenibilità ambientale a livello nazionale.

L’Emilia-Romagna è la regione italiana dove si differenziano maggiormente i rifiuti. A dirlo è il rapporto di Ispra sui Rifiuti urbani appena pubblicato, con i dati che si riferiscono al 2024. Lo scorso anno l’Emilia-Romagna ha scalzato dal primo posto il Veneto, da anni la regione più virtuosa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it