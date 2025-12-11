L’Emeroteca dell’Arte festeggia il suo primo anno di attività con musica e atelier aperti
L’Emeroteca dell’Arte celebra il suo primo anno di attività con un evento speciale, offrendo musica e atelier aperti. Riconosciuto come uno dei centri culturali più dinamici del Distretto della Cultura di Mestre, invita la cittadinanza a scoprire le residenze d’artista 2025-26, rafforzando il suo ruolo di punto di incontro e creatività.
