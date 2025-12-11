L’ecosistema dell’idrogeno in Emilia-Romagna | la tappa modenese di H2InComune
Venerdì 12 dicembre 2025, a Modena, si terrà la tappa modenese di H2InComune, l’evento promosso da H2IT e RENAEL. L’iniziativa itinerante si focalizza sull’ecosistema dell’idrogeno in Emilia-Romagna, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di soluzioni sostenibili e innovative nel settore energetico regionale.
Venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 10.00, presso la Sala Panini della Camera di Commercio, in via Ganaceto, 134, a Modena, proseguirà il viaggio di H2InComune, l’iniziativa itinerante promossa da H2IT – Associazione Italiana Idrogeno e RENAEL – Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
