L' eclissi solare più lunga degli ultimi 100 anni ha una data e non potete perdervela
Tra meno di due anni si verificherà l'eclissi solare totale più lunga degli ultimi 100 anni. Un evento astronomico di grande rilevanza che attirerà l'attenzione di appassionati e scienziati. Ecco tutto ciò che bisogna sapere per prepararsi adeguatamente a questa straordinaria manifestazione celeste.
Mancano meno di due anni alla più grande eclissi solare totale del secolo: ecco cosa c'è da sapere e come prepararsi per tempo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
[ACCADDE...] - Oggi, 15 giugno... 763 a.C. – Gli Assiri registrano un’eclissi solare, uno dei più antichi eventi astronomici documentati. 1520 – Papa Leone X emette la bolla contro Martin Lutero. 1667 – Prima trasfusione di sangue su un essere umano a Pari - facebook.com Vai su Facebook