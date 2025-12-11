L' eclissi solare più lunga degli ultimi 100 anni ha una data e non potete perdervela

Vanityfair.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra meno di due anni si verificherà l'eclissi solare totale più lunga degli ultimi 100 anni. Un evento astronomico di grande rilevanza che attirerà l'attenzione di appassionati e scienziati. Ecco tutto ciò che bisogna sapere per prepararsi adeguatamente a questa straordinaria manifestazione celeste.

