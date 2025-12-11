Lecco sempre più turistica Turisti aumentati del 50% solo nel ponte dell’Immacolata

Lecco si conferma meta sempre più apprezzata dai turisti, con un incremento del 50% durante il ponte dell’Immacolata. Eventi natalizi, aperture di musei e attrazioni come la pista del ghiaccio e il Teatro della Società contribuiscono a rendere la città vivace e accogliente, valorizzando il suo patrimonio naturale e culturale.

Lecco sempre più turistica. Le Luci su Lecco, il Villaggio di Natale, la riapertura del Teatro della Società, la pista del ghiaccio XXL, i musei aperti durante le feste, il Capolavoro per Lecco cioè i quadri della bottega dei Bellini, il lago e le montagne naturalmente, ma anche i negozi in centro. Durante il ponte dell’Immacolata, compresa la festa patronale di San Nicolò di sabato, sono stati più di 60mila i visitatori della città dei Promessi sposi, 62.081 per la precisione. L’anno scorso, nel 2024, erano stati 41mila e poco più. Una umento quindi del 50%. Sono dati certificati con una attendibilità del 92%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lecco sempre più turistica. Turisti aumentati del 50% solo nel ponte dell’Immacolata

Lecco sempre più turistica. Turisti aumentati del 50% solo nel ponte dell’Immacolata - Durante i fine settimana però la città soffoca nel traffico. Riporta ilgiorno.it

Turisti in fuga da Como: “La magia del Natale ora è tutta a Lecco!” - Meno atmosfera sulle sponde comasche: i visitatori elogiano Luci su Lecco e criticano la perdita della Città dei Balocchi ... Segnala monza-news.it

Il ponte dell’Immacolata consolida la reputazione turistica di Lecco. Rispetto allo scorso anno le presenze in città sono raddoppiate. - facebook.com Vai su Facebook

Mercoledì 26/11 appuntamento con la Giornata del Turismo del Lago di Como 2025 nella sede lecchese della #Cameradicommercio di Como - Lecco. Un confronto con gli stakeholder del territorio su dati e opportunità per il futuro del #turismo nell’area larian Vai su X