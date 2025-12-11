Lecco in centro arrivano nuovi stalli blu gratuiti per i residenti

A Lecco, il Comune introduce nuovi stalli blu gratuiti riservati ai residenti nel centro cittadino. La riorganizzazione delle strisce di sosta prevede la modifica del colore e delle modalità di utilizzo, con l’obiettivo di migliorare la gestione del traffico e offrire più opportunità di parcheggio ai residenti.

In città arrivano altri parcheggi per i residenti. Prosegue infatti, da parte del Comune di Lecco, la ridefinizione delle strisce a bordo strada che delimitano gli stalli di sosta riservati ai residenti, che diventano di colore blu e potranno essere utilizzati anche per la sosta a pagamento.Il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

