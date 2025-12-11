le unghie medie a spillo sono il vero ritorno del y2k

Le unghie medie a spillo rappresentano il grande ritorno dello stile Y2K, portando in auge un trend di unghie corte e sofisticate. Dopo anni di predominanza di lunghezze più estreme, questa tendenza si sta imponendo come simbolo di eleganza minimalista, conquistando sia le star che le professioniste del settore.

Il ritorno delle unghie corte è uno dei più attesi per i trend unghie di questa stagione. Ora, le unghie medie a spillo sembrano aver conquistato il red carpet e anche il cuore delle onicotecniche. Non a caso si chiamano stiletto, proprio come il tacco iconico delle dive. E ora con alcuni accorgimento possono essere portabili anche in questa stagione (e ce lo dimostrano le celebs). Le unghie medie a spillo sono la nuova tendenza della stagione: ecco perché. Questa forma arriva direttamente dagli anni '90 e 2000: ora, come ci ha dimostrato Dakota Johnson ai Governator Awards 2025, sono decisamente tornate di moda.