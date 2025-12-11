Le Svalbard sono il laboratorio artico della pressione ibrida russa Ecco perché

Le isole Svalbard rappresentano un importante laboratorio geopolitico, in cui la Russia sperimenta strategie di pressione ibrida. In questo contesto, l'arcipelago norvegese diventa un elemento chiave per testare azioni asimmetriche e anticipare comportamenti che vengono poi applicati all’interno dei confini europei, evidenziando il ruolo strategico della regione nel panorama delle tensioni geopolitiche.

Nelle isole Svalbard, la Russia, da anni, anticipa e testa azioni asimmetriche, poi esercitate all’interno dei confini europei, utilizzando l’arcipelago norvegese in un laboratorio geopolitico dove testare le forme di pressione ibrida. Qui, Mosca ha trovato un ambiente ideale per testare i limiti del diritto internazionale, misurare la reattività norvegese e sondare le frizioni interne all’Occidente. Analizzare le evoluzioni operative russe nelle Svalbard risulta dunque utile per comprendere come il Cremlino cerchi oggi di modellare lo spazio grigio tra pace e conflitto. Nel grande Nord. Il rapporto Hybrid CoE mostra come Svalbard smetta di funzionare da semplice luogo geografico e diventi metodo operativo, un dispositivo che consente al Cremlino di ridurre l’autonomia decisionale dell’avversario senza uscire dalla penombra della competizione sottosoglia. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Le Svalbard sono il laboratorio artico della pressione ibrida russa. Ecco perché

