Le ragazze del Napoli Women colpite da insulti sessisti | la lettera aperta del club

Dopo una partita tra Napoli Women Under 17 e la squadra maschile Under 14/15 del Don Guanella di Scampia, alcuni giovani calciatori hanno rivolto insulti sessisti alle ragazze. Il club ha risposto con una lettera aperta, condannando fermamente questi comportamenti e sottolineando l'importanza di valori di rispetto e inclusione nel calcio e nella società.

Dopo la partita tra la squadra femminile Napoli Women Under 17 e la selezione maschile Under 1415 del Don Guanella di Scampia, alcuni giovanissimi calciatori del Don Guanella, tutti appena 13enni, hanno pubblicato sui social una serie di insulti sessisti contro le ragazze. Dai commenti offensivi come «tornate a fare le ballerine» fino a espressioni volgari come «le avete prese, pu**ane» e «vogliamo i reggiseni», il linguaggio usato ha scatenato indignazione per la gravità delle offese e per l’età dei protagonisti. Le immagini diffuse sui social dai ragazzi hanno fatto il giro delle chat dei familiari che hanno denunciato l’accaduto. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Le ragazze del Napoli Women colpite da insulti sessisti: la lettera aperta del club

