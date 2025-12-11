Le prospettive del Napoli sono cambiate | non si può inseguire tutto bisogna scegliere cosa vale davvero la pena

Le recenti evoluzioni nel panorama del Napoli richiedono una riflessione sulle priorità e le strategie future. Con un contesto in continuo mutamento, è fondamentale individuare gli obiettivi più importanti e concentrarsi su ciò che può davvero fare la differenza per il club. In questo articolo, analizzeremo le nuove prospettive e le scelte cruciali da affrontare.

Tra tanti che ormai hanno preso il vizio di fare editoriali nominali in video, ci proviamo anche noi. Senza luci, senza effetti, solo con quello che si è visto stasera. Un pareggio sarebbe stato oro ma il Napoli perde in Portogallo. Se guardi il risultato sembra tutto lineare: due gol subiti, poco ritmo, poco ossigeno. Ma non è così semplice. Con questa rosa ridotta al minimo sindacale, con giocatori spremuti da settimane, pensare all'ennesima impresa era più speranza che logica. I due gol sono evitabili, quasi banali.

Napoli, quattro punti per andare avanti in Champions - Dopo il pareggio interno contro l’Eintracht sembrava che il percorso verso la qualificazione alla fase finale di Champions per il Napoli fosse ... Scrive msn.com

IL MATTINO - Napoli, 11 punti potrebbero bastare per accedere ai playoff in Champions - Il Mattino scrive a proposito del percorso in Champions League del Napoli: "Questioni di prospettive che cambiano. Segnala napolimagazine.com

Il futuro dell'economia in Campania alla luce dei dazi: le prospettive e il numero di posti di lavoro a rischio https://www.napolitoday.it/dossier/economia/dazi-effetti-campania-napoli-rischi-futuro.html - facebook.com Vai su Facebook

#4dicembre a #Napoli 'Parola e responsabilità: l’etica del linguaggio', l'ultimo appuntamento del Ciclo di incontri 'Echi dal passato e prospettive sul contemporaneo', organizzati da #StampaCNR #Cnr_Ispf @cnrdsu #AccademiaPontaniana #MovimentoBam Vai su X