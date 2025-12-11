Le previsioni meteo di oggi 11 dicembre ad Avellino

Le condizioni meteorologiche di oggi, 11 dicembre, ad Avellino sono caratterizzate da tempo stabile e soleggiato. La giornata si presenta senza precipitazioni e con temperature piacevoli, offrendo condizioni ideali per attività all'aperto e spostamenti. Ecco le previsioni dettagliate per questa giornata di dicembre nella città irpina.

A Avellino oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 3062m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

