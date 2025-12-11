Le pillole di Polly | recensione di Il club dei delitti del giovedì di Richard Osman
In questa recensione esploriamo “Il club dei delitti del giovedì” di Richard Osman, un romanzo che dimostra come ogni età possa essere ricca di sorprese e avventure. La storia, ambientata tra anziani vivaci e ironici, sfida gli stereotipi sulla terza età, rivelando che la vita può riservare momenti sorprendenti a ogni fase.
Chi l’ha detto che la vita può essere bella solo quando si è giovani? E che la terza età è un periodo totalmente privo di attrattive, funestato com’è dagli acciacchi e dalla nostalgia per i figli, che si accontentano di venire a trovare i genitori due volte l’anno? Magari, la verità è che ogni età è bella se la si affronta con lo spirito giusto. E quando questo accade, il tramonto può essere colorato e luminoso proprio come l’alba. Elizabeth, Ron, Joyce e Ibrahim hanno un’età media di 77 anni e rotti. Sono in pensione da un pezzo, ma di certo non sanno cosa sia la noia. Merito del modo alquanto eccentrico che hanno escogitato per ammazzare il tempo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
