le piazze della bulgaria fanno cadere un altro governo

Il governo guidato dal primo ministro Rosen Zhelyazkov ha presentato oggi le dimissioni. La decisione, comunicata con una breve conferenza stampa al Consiglio dei ministri dopo ore di speculazioni, è stata motivata con la perdita di sostegno politico e la necessità di ristabilire la fiducia pubblica. Zhelyazkov, che si era insediato a gennaio, ha parlato di una scelta "nell'interesse della stabilità istituzionale" e ha ringraziato ministri e partner di coalizione. Le dimissioni attivano ora la procedura costituzionale che impone al presidente di consultare i gruppi parlamentari e affidare un mandato per la formazione di un nuovo esecutivo.