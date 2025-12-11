Le pagelle di Benfica-Napoli i voti | i top e i flop del match di Champions

Analisi delle pagelle di Benfica-Napoli, un confronto decisivo di Champions League. Il match si è concluso con un risultato di 2-0 in favore dei portoghesi, grazie alle reti di Rios e Barreiro. Ecco i voti ai protagonisti, con i top e i flop di una partita intensa tra le due squadre.

La sfida tra il Benfica di Josè Mourinho e il Napoli di Antonio Conte si è conclusa con il risultato di 2-0, decisive le reti di Rios e Barreiro. Ecco le pagelle del match,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Le pagelle di Benfica-Napoli, i voti: i top e i flop del match di Champions

Le pagelle di Benfica-Napoli, i voti: i top e i flop del match del de Luz - La sfida tra il Benfica di Josè Mourinho e il Napoli di Antonio Conte si è conclusa con il risultato di 2- Secondo ilmattino.it

Le pagelle di Benfica-Napoli, i voti: i top e i flop del match del da Luz - La sfida tra il Benfica di Josè Mourinho e il Napoli di Antonio Conte si è conclusa con il risultato di 2- Da ilmattino.it

GUARDA IL VIDEO https://youtu.be/g0-E6CZpcf0 MOURINHO DISTRUGGE CONTEJUVE A FATICABENFICA-NAPOLI 0-2 JUVENTUS-PAFOS 2-0 - facebook.com Vai su Facebook

#BenficaNapoli 2-0: le Aquile volano al Da Luz con Rios e Barreiro, per i partenopei è una sconfitta che pesa Vai su X