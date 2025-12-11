Le mosse di Pignatone e dei suoi utili idioti Così hanno affossato i dossier mafia-appalti

L'articolo analizza le recenti mosse di Pignatone e dei suoi collaboratori, evidenziando come queste abbiano influenzato le indagini sui dossier mafia-appalti. Attraverso interrogatori e rivelazioni, si evidenziano le criticità e i rischi di un sistema investigativo complesso e articolato, che ha portato a conseguenze inattese e a una crisi all'interno delle inchieste giudiziarie.

Interrogatori di non iscritti, omissis rivelati, inchieste a matrioska: il fascicolo di Caltanissetta inguaia il super pm. Inchieste costruite come scatole cinesi, indagini che procedono a compartimenti stagni, atti mandati al macero, magistrati che mal si sopportano e carte che spuntano oggi, ma che nessuno aveva mai visto. C'è anche questo nel fascicolo della Procura di Caltanissetta che sta ricercando i moventi occulti della morte di Paolo Borsellino. E più si scava e più aumentano le ombre sulla condotta di Giuseppe Pignatone, un magistrato che ha sfiorato la beatificazione da vivo e che adesso è caduto in disgrazia.