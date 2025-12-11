Le mani dei boss della Noce sulle cliniche private | dagli appalti per le pulizie ai dottori amici

Un'indagine svela come i boss della Noce abbiano esteso il loro controllo alle cliniche private, influenzando appalti, rapporti con medici e interessi economici. Dalla gestione delle pulizie alle relazioni con professionisti sanitari, si delineano connessioni che evidenziano il coinvolgimento della criminalità organizzata nel settore sanitario locale.

Non solo pizzo a commercianti e soprattutto a imprenditori edili, dall'operazione che ha portato a 50 arresti emergono interessi particolari di Cosa nostra all'interno di alcune cliniche della città, ma pure rapporti privilegiati con medici che si sarebbero prestati "sempre con molti amici. 🔗 Leggi su Palermotoday.it