Le linguine del malumore e altri racconti | alla Bernardini di lecce il libro di Maria Francesca Giordano

Lecceprima.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 18.00, la biblioteca “N. Bernardini” di Lecce ospiterà la presentazione del nuovo libro di Maria Francesca Giordano, “Le linguine del malumore e altri racconti”. Un evento dedicato alla scoperta di una raccolta di racconti che unisce ironia e introspezione, pubblicata da Edizioni Esperidi nella collana W.

