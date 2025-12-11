Le Katseye sono le Artiste Globale Dell’Anno per TikTok

Le Katseye, gruppo kpop, continuano a ottenere riconoscimenti internazionali nel 2025. Dopo aver conquistato il pubblico globale, sono state nominate Artiste Globale dell’Anno su TikTok, consolidando il loro successo internazionale e la loro influenza nel panorama musicale mondiale.

Continua il 2025 di successo mondiale per le Katseye: il gruppo kpop è stato nominato Artista Globale dell’Anno, per TikTok. La piattaforma di social media ha presentato il suo riepilogo annuale TikTok Year in Music, con la girl band testa su scala globale. Alan Arietta è arrivato dietro di loro al numero 2, seguito da Enhypen, Bad Bunny, Stray Kids, Taylor Swift, Lady Gaga, Fuerza Regida, Billie Eilish ed Ariana Grande. Pretty Little Baby, l’evergreen del 1962 di Connie Francis, è stata la canzone in cima alla classifica sia a livello mondiale che negli Stati Uniti, grazie alla sua rinascita virale sull’app. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it