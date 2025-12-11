Le Iene a Rimini | permessi falsi stranieri richiesti dall’hotel scoperti a fare i braccianti in Sicilia
Le Iene rivelano un caso di permessi falsi e stranieri richiesti dall’hotel di Rimini, scoperti a svolgere attività di bracciantato in Sicilia. L’inchiesta evidenzia irregolarità nel sistema di gestione dei permessi di soggiorno e il coinvolgimento di lavoratori stranieri arrivati dal Bangladesh tramite il decreto flussi.
Rimini, 11 dicembre 2025 – Sono arrivati in Italia dal Bangladesh per lavorare, grazie al decreto flussi. Pagando 10mila euro – o anche più – chi aveva promesso loro un impiego in un hotel di Rimini. Ma nell’albergo Rubel, Arun, Abdul e altri loro connazionali non ci sono mai arrivati. Lavorano come braccianti in nero a Vittoria, in Sicilia. A sollevare il caso è stato – l’altra sera – un servizio de Le Iene. Che ha raccontato il sofisticato meccanismo usato per ottenere i nullaosta per falsi posti di lavoro, approfittando di alcune falle del decreto flussi, e ha ricostruito la lunga trafila che sta dietro al sistema. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Rimini, falsifica il documento per incassare la disoccupazione: arrestata ed espulsa - Continua l’attività di contrasto all’immigrazione clandestina da parte della Polizia di Frontiera di Rimini che ha tratto in arresto una donna ... Riporta corriereromagna.it
La ’fabbrica’ dei falsi permessi. Finti contratti da camerieri e colf per far arrivare gli stranieri in Italia - Si facevano pagare da loro migliaia di euro, per procurare permessi di soggiorno per lavoro in Italia attraverso finte assunzioni. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
