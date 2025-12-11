Le Iene a Rimini | permessi falsi stranieri richiesti dall’hotel scoperti a fare i braccianti in Sicilia

Le Iene rivelano un caso di permessi falsi e stranieri richiesti dall’hotel di Rimini, scoperti a svolgere attività di bracciantato in Sicilia. L’inchiesta evidenzia irregolarità nel sistema di gestione dei permessi di soggiorno e il coinvolgimento di lavoratori stranieri arrivati dal Bangladesh tramite il decreto flussi.

Rimini, 11 dicembre 2025 – Sono arrivati in Italia dal Bangladesh per lavorare, grazie al decreto flussi. Pagando 10mila euro – o anche più – chi aveva promesso loro un impiego in un hotel di Rimini. Ma nell’albergo Rubel, Arun, Abdul e altri loro connazionali non ci sono mai arrivati. Lavorano come braccianti in nero a Vittoria, in Sicilia. A sollevare il caso è stato – l’altra sera – un servizio de Le Iene. Che ha raccontato il sofisticato meccanismo usato per ottenere i nullaosta per falsi posti di lavoro, approfittando di alcune falle del decreto flussi, e ha ricostruito la lunga trafila che sta dietro al sistema. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it