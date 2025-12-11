Le criticità del settore agricolo al centro degli studi dell' Asl

Casertanews.it | 11 dic 2025

Il settore agricolo della provincia di Caserta presenta numerose criticità, in particolare tra le piccole e piccolissime imprese. Per affrontare queste sfide, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Caserta, guidato dal Direttore Generale Antonio Limone, ha promosso un corso di formazione dedicato alla rilevazione e analisi delle problematiche emergenti sul territorio.

