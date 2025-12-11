Le attrazioni del luna park | due mesi in viale Duccio da Buoninsegna

Dal 25 novembre al 31 gennaio, il viale Duccio da Buoninsegna di Arezzo ospita un vivace luna park, offrendo divertimento e attrazioni per tutte le età. Un evento atteso che trasforma la zona in un luogo di svago e festa, contribuendo all’atmosfera natalizia e all’animazione cittadina.

Arezzo, 11 dicembre 2025 – Sono arrivate a fine novembre e resteranno fino a fine gennaio in viale Duccio da Buoninsegna. Sono le 38 attrazioni del Luna Park di Arezzo tornate a fare per due mesi consecutivi la gioia di bambini e ragazzi. Dalle giostre per i più piccoli allo Scivolone, passando per i trenini, l'immancabile bruco mela, e poi le pesche a premi, lo zucchero filato e i dolciumi, c'è solo l'imbarazzo della scelta e i bambini di ogni età sfidano il freddo dell'inverno per un giro al luna park. Per i più grandi ci sono le montagne russe, la Perestroika, la casa degli specchi, e poi il barcone vikingo, i vari tiro a segno e gli auto scontri.

