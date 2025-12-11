Le attività preferite dei giovani | incontrarsi confidarsi e restare in contatto

Secondo l’ultimo rapporto ISTAT, le attività preferite dai giovani nel tempo libero sono incontrarsi con gli amici, confidarsi e mantenere i contatti. Queste attività rappresentano momenti fondamentali per la socializzazione e il benessere dei giovanissimi, evidenziando l’importanza delle relazioni personali nella loro quotidianità.

Incontrare gli amici, confidarsi e restare sempre in contatto con loro: sono le attività preferite dai giovanissimi nel loro tempo libero, secondo l'ultimo rapporto ISTAT.

