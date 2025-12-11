Le accensioni dell' albero sabato a Torsa domenica a Pocenia

Il prossimo fine settimana si preannuncia ricco di eventi a Torsa e Pocenia, con le tradizionali accensioni dell'albero di Natale. Due pomeriggi dedicati a questa magia, accompagnati da diverse manifestazioni che contribuiranno a creare un'atmosfera festosa e coinvolgente per tutta la comunità.

Saranno due pomeriggi intensi quelli del prossimo week end a Torsa e Pocenia. Saranno le giornate dell'accensione dell'albero di Natale a cui faranno da corollario diverse manifestazioni. A Torsa si inizierà alle 16.30 in Piazza Marconi con il ritrovo e un momento conviviale che durerà per tutta. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

MELENDUGNO ACCENDE TRE ALBERI DI NATALE: A BORGAGNE, SAN FOCA E MELENDUGNO CON IL PRESEPE IN PIAZZA CASTELLO In un territorio così vasto come quello di Melendugno, le accensioni dell’Albero di Natale saranno tre e non una - facebook.com Vai su Facebook

Si illumina il grande albero di Natale in piazza del Ferrarese: spettacolo di musica e luci per l'accensione - L'evento, come da tradizione, ha chiuso la giornata di festa dedicata a San Nicola, dando ufficialmente il via al cartellone di appuntamenti natalizi promossi dal Comune di Bari ... Si legge su baritoday.it

Il grande albero di Natale ad Ancona, sabato l'accensione - E' arrivato il grande albero di Natale che in piazza Roma ad Ancona svetterà e farà da cornice per tutte le feste ai vari appuntamenti natalizi in programma in città. ansa.it scrive