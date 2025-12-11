Lavrov | Peacekeeper Ue saranno bersaglio

La Russia ha avanzato nuove proposte agli Stati Uniti riguardo alle garanzie di sicurezza collettiva, nel contesto dei negoziati sull'Ucraina. Con un occhio alle tensioni internazionali, Mosca evidenzia l'importanza di trovare soluzioni condivise, mentre si susseguono le discussioni tra le parti coinvolte.

12.40 La Russia ha presentato agli Usa nuove proposte sulle "garanzie di sicurezza collettiva" nell'ambito dei negoziati sull'Ucraina. Così il ministro degli Esteri russo, Lavrov. "Restano valide le proposte del 2021,ma pronti a considerarne altre", ha detto. "Zelensky vuole prolungare i conflitto per la sua sopravvivenza politica,forse anche fisica. In Ucraina è scoppiato uno scandalo di corruzione".E conclude: "I peacekeeper europei in Ucraina sarebbero obiettivi militari legittimi". "Se Ue decide di combattere noi pronti".