Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato che i problemi con gli Stati Uniti sono stati risolti e che entrambe le parti desiderano concludere la guerra. Secondo Lavrov, la Russia crede nella sincerità degli Stati Uniti nel voler risolvere il conflitto ucraino in modo equo, aprendo la strada a possibili progressi diplomatici.

"La Russia ha motivo di credere nella sincerità del desiderio degli Stati Uniti di risolvere il conflitto ucraino in modo equo". È quanto ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. "Abbiamo motivo di credere sulla base dei numerosi contatti con gli Stati Uniti, sia ad Anchorage a livello presidenziale, sia successivamente a livello di collaboratori, rappresentanti speciali di presidenti Vladimir Putin e Donald Trump, abbiamo motivo di credere che gli americani siano davvero interessati a una risoluzione equa del conflitto, nel contesto della garanzia degli interessi legittimi di tutte le parti. 🔗 Leggi su Iltempo.it