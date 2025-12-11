Lavoro quasi 10 mila nuove assunzioni in provincia | il 27% riguarderà giovani under 30

In provincia di Forlì-Cesena e Rimini sono previste quasi 17.740 nuove assunzioni tra dicembre 2025 e febbraio 2026. Di queste, il 27% riguarderà giovani under 30, coinvolgendo diverse forme di contratto e modalità lavorative. Un dato che evidenzia le opportunità occupazionali in crescita nella regione durante il prossimo trimestre.

Sono 17.740 gli ingressi programmati dalle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini, per assunzioni a tempo indeterminato e determinato e per attivazioni di forme di lavoro flessibile, per il trimestre dicembre 2025 – febbraio 2026. Questo quanto emerge dalle analisi occupazionali diffuse. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

