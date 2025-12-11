Lavoro nero nel ristorante cinque su sette non in regola

Un’operazione dei carabinieri di Terni ha scoperto che cinque su sette lavoratori impiegati in un ristorante erano in nero. L’intervento, condotto in collaborazione con l’Ispettorato territoriale del lavoro, ha evidenziato una situazione di irregolarità nel settore della ristorazione, evidenziando le criticità legate al lavoro non regolare.

Terni, 11 dicembre 2025 – Cinque lavoratori in nero su sette: sono quelli scovati in un ristorante dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Terni in collaborazione con il personale dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Terni e del comando provinciale dell'Arma. Le forze dell'ordine hanno eseguito una mirata attività ispettiva nei confronti di alcuni esercizi del capoluogo e all'esito delle verifiche, sono state scoperte gravi irregolarità in un'attività di ristorazione: su un totale di 7 dipendenti presenti al momento del controllo, ben cinque sono risultati in nero ovvero privi di regolare contratto di assunzione.

