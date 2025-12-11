Lavori corso Matteotti Merenda | Migliorata l' accessibilità a persone con disabilità

Il restyling di corso Matteotti a Reggio Calabria ha portato significativi miglioramenti in termini di accessibilità per le persone con disabilità. Merenda, responsabile del progetto, ha sottolineato come l'intervento abbia elevato gli standard di accessibilità, rispondendo alle osservazioni sollevate e rendendo la via Marina alta più inclusiva per tutti i cittadini.

"In merito alle osservazioni sollevate riguardo il restyling del corso Matteotti, la cosiddetta via Marina alta di Reggio Calabria, è utile chiarire per la comunità che il progetto risulta ampiamente migliorativo per ciò che riguarda gli standard di accessibilità per le persone con disabilità.

