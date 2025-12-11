Lavori corso Matteotti Merenda | Migliorata l' accessibilità a persone con disabilità

Il restyling di corso Matteotti a Reggio Calabria ha portato significativi miglioramenti in termini di accessibilità per le persone con disabilità. Merenda, responsabile del progetto, ha sottolineato come gli interventi effettuati abbiano elevato gli standard di fruibilità, rispondendo alle osservazioni sollevate e valorizzando l’inclusività dell’area urbana.

"In merito alle osservazioni sollevate riguardo il restyling del corso Matteotti, la cosiddetta via Marina alta di Reggio Calabria, è utile chiarire per la comunità che il progetto risulta ampiamente migliorativo per ciò che riguarda gli standard di accessibilità per le persone con disabilità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

