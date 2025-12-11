L’autocisterna perde carburante | strade chiuse e disagi al traffico

Un incidente si è verificato giovedì 11 dicembre in via Brennero a Trento, dove un’autocisterna ha perso carburante. L’evento ha causato l’interruzione del traffico e la chiusura di alcune strade, coinvolgendo i vigili del fuoco e le forze dell’ordine nella gestione dell’emergenza.

È stato un pomeriggio impegnativo quello di oggi, giovedì 11 dicembre, per i vigili del fuoco permanenti di Trento e per le forze dell'ordine che sono stati allertati per la fuoriuscita di un po' di carburante da un'autocisterna in via Brennero.La chiamata alla Centrale unica di emergenza è.

