Lautaro Martinez a ruota libera | Con l’Inter grande cammino Pio Esposito Bonny e la nazionale vi dico tutto 

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, si è aperto su diversi argomenti, condividendo le sue impressioni sul percorso della squadra, le esperienze con i giovani e la nazionale. In questa intervista, il giocatore argentino ha espresso pensieri sinceri e approfonditi, offrendo uno sguardo autentico sulla sua stagione e sui progetti futuri.

Dopo essere stato premiato sul palco di Gazzetta Adwards, il capitano nerazzurro Lautaro Martinez ha parlato a ruota libera di Inter, nazionale argentina e anche dei suoi compagni Pio Esposito e Bonny. IL SUO CAMMINO ALL'INTER – « E' davvero qualcosa di importante quello che sono riuscito a fare e a raggiungere, sempre con il lavoro e il sacrificio. Da piccolo ho vissuto momenti difficili, ma la famiglia mi è stata sempre vicino e cerco sempre di ringraziarli e renderli felici ogni volta che entro in campo.