L' Austria vieta il velo alle ragazze con meno di 14 anni

Today.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Austria ha approvato una legge che vieta alle ragazze sotto i 14 anni di indossare il velo nelle scuole, in risposta a un crescente sentimento anti-immigrazione. Il provvedimento, approvato dal Parlamento con un'ampia maggioranza, mira a regolamentare l'uso di simboli religiosi tra i giovani studenti.

Un provvedimento nato sotto un crescente sentimento anti-immigrazione. Il Parlamento austriaco ha approvato, con un'ampia maggioranza, una legge che vieta l'uso del velo nelle scuole per le ragazze sotto i 14 anni. Le nuove norme riguardano i copricapi islamici in tutte le scuole del paese -. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

austria vieta velo ragazzeL’Austria vieta alle minori di 14 anni d’indossare il velo a scuola - I deputati austriaci hanno approvato una legge che vieta alle minori di 14 anni d’indossare il velo a scuola. Da internazionale.it

austria vieta velo ragazzeL'Austria vieta il velo alle ragazze con meno di 14 anni - Il parlamento austriaco ha approvato, con un'ampia maggioranza, una legge che vieta il velo nelle scuole per le ragazze sotto i 14 anni. Scrive msn.com