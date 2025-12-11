L' Austria vieta il velo alle ragazze con meno di 14 anni
L'Austria ha approvato una legge che vieta alle ragazze sotto i 14 anni di indossare il velo nelle scuole, in risposta a un crescente sentimento anti-immigrazione. Il provvedimento, approvato dal Parlamento con un'ampia maggioranza, mira a regolamentare l'uso di simboli religiosi tra i giovani studenti.
Un provvedimento nato sotto un crescente sentimento anti-immigrazione. Il Parlamento austriaco ha approvato, con un'ampia maggioranza, una legge che vieta l'uso del velo nelle scuole per le ragazze sotto i 14 anni. Le nuove norme riguardano i copricapi islamici in tutte le scuole del paese
