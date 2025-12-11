L’Austria dice no al velo islamico a scuola per le under 14 | Non è un rituale religioso è oppressione

L'Austria ha approvato una legge che vieta l'uso del velo islamico nelle scuole per le ragazze sotto i 14 anni. La norma, approvata con ampia maggioranza, considera il velo non come un rituale religioso, ma come una forma di oppressione, rafforzando la posizione del governo contro questa pratica nelle istituzioni scolastiche.

Niente velo islamico a scuola per le ragazze con meno di 14 anni. Lo stop arriva dall’Austria dove il Parlamento ha approvato a larga maggioranza la legge che vieta il burqa all’interno degli edifici scolastici. La proposta è passata con un via libera trasversale. La coalizione di governo composta da conservatori del Partito Popolare, socialdemocratici e liberali di Neos ha ottenuto una maggioranza larga, con il sostegno anche del partito di estrema destra Fpoe. Solo i deputati dei Verdi hanno votato contro, definendo la legge incostituzionale. Austria, sì al divieto di velo islamico per le under 14. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it