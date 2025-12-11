Laurea in Fisioterapia Domani incontro decisivo Poi via alle iscrizioni

Domani si svolgerà un incontro cruciale per la laurea in Fisioterapia presso la Link Campus University, che sta procedendo rapidamente verso l’apertura del nuovo corso triennale a Fano. L’evento rappresenta un passo importante nel percorso di istituzione e avvio del programma, segnando un momento di grande attesa per studenti e istituzioni coinvolte.

di Anna Marchetti La Link Campus University cammina spedita verso l’apertura a Fano del corso triennale di Fisioterapia. Per domani, alle 14, l’università privata, con sede a Roma, a pochi passi dal Vaticano, ha organizzato on line la presentazione del nuovo corso di laurea a tutti i soggetti – circa una cinquantina – che, a vario titolo, potrebbero essere interessati. Alla riunione sono stati invitati amministratori pubblici, dirigenti Ast, rappresentanti sindacali, medici e fisioterapisti. Dopo il confronto di domani, Unilink dovrebbe annunciare ufficialmente l’avvio del corso di laurea in Fisioterapia e l’apertura delle iscrizioni per l’anno accademico 2025-2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Laurea in Fisioterapia . Domani incontro decisivo. Poi, via alle iscrizioni

